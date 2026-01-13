Trump agli iraniani | Resistete aiuto in arrivo L' ira di Mosca Le capitali europee convocano gli ambasciatori di Teheran
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano, con Donald Trump che invita gli iraniani a resistere, annunciando un aiuto imminente. Nel contempo, Mosca esprime il suo disappunto, mentre le capitali europee convocano gli ambasciatori di Teheran. La situazione rimane complessa, con minacce economiche e diplomatiche che aumentano il livello di tensione nella regione.
Donald Trump rompe gli indugi sull'Iran, dopo che il dipartimento di stato Usa ha invitato gli americani a lasciare subito il Paese: prima minaccia dazi al 25% a chiunque commerci con Teheran, poi cancella ogni incontro con gli emissari degli ayatollah e annuncia un non meglio precisato intervento in soccorso dei manifestanti trucidati dal regime. Intanto tesse la tela di un possibile cambio di regime:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
