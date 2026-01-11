In Iran dilagano le proteste il regime minaccia | I manifestanti rischiano la pena di morte Trump | Pronti ad aiutarli Khamenei annuncia ritorsioni
In Iran, le proteste si intensificano, con il regime che minaccia pene severe, incluso il'imposizione della pena di morte ai manifestanti. Mentre le strade si riempiono di fuochi, slogan e cori, le tensioni aumentano. Donald Trump ha espresso la disponibilità a sostenere i cittadini iraniani, mentre Khamenei promette ritorsioni. La situazione resta critica e in costante evoluzione, con un clima di crescente instabilità nel paese.
I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una protesta giunta ormai al suo quattordicesimo giorno, che per numeri e portata non ha precedenti negli ultimi tre anni. Si parla di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
