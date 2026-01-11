In Iran, le proteste si intensificano, con il regime che minaccia pene severe, incluso il'imposizione della pena di morte ai manifestanti. Mentre le strade si riempiono di fuochi, slogan e cori, le tensioni aumentano. Donald Trump ha espresso la disponibilità a sostenere i cittadini iraniani, mentre Khamenei promette ritorsioni. La situazione resta critica e in costante evoluzione, con un clima di crescente instabilità nel paese.

I fuochi al centro delle strade, i canti e gli slogan di "morte a Khamenei" e "lunga vita allo Scià". Nonostante il blackout di internet e un bilancio di decine di morti e migliaia di arresti, il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una protesta giunta ormai al suo quattordicesimo giorno, che per numeri e portata non ha precedenti negli ultimi tre anni. Si parla di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: "I manifestanti rischiano la pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutarli", Khamenei annuncia ritorsioni

Leggi anche: Proteste in Iran, il Wsj: «Discussioni preliminari su un attacco Usa». Khamenei: «Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte»

Leggi anche: Iran, nella morsa del regime: “Tutti i manifestanti rischiano pena di morte”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Iran, le proteste contro il regime dilagano. Khamenei lancia la strategia del complotto; Procuratore Iran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; Iran, proteste nella seconda settimana: Trump minaccia l'intervento.

In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: "I manifestanti rischiano la pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutarli", Khamenei annuncia ritorsioni - 300 arresti, ma il bilancio potrebbe essere peggiore. gazzettadelsud.it