Trump per catturare Maduro ha usato il Discombobulator cos' è l' arma segreta che bloccherebbe armi e umani

Il Discombobulator, secondo quanto riferito da Donald Trump, sarebbe un'arma segreta utilizzata per bloccare armi e impedire il movimento di individui. Sebbene le dettagliate caratteristiche di questo dispositivo siano ancora poco chiare, la notizia ha suscitato interesse e interrogativi sulla sua reale natura e funzionamento. In questo articolo, analizzeremo le informazioni disponibili e le implicazioni di questa presunta tecnologia nel contesto geopolitico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che è stata utilizzata un’arma segreta per la cattura del “dittatore venezuelano Nicolás Maduro, trafficante di droga”. L’ha chiamata “The Discombobulator” e ha ripetuto che esiste davvero, ma che non ha il permesso di parlarne. Si è vantato di averla utilizzata contro l’equipaggiamento militare. Basta premere un pulsante, ha detto, che rende impossibile la risposta dell’attrezzatura nemica. Una nuova arma segreta in mano a Trump Discombobulator: come è stato utilizzato e cosa fa Uccisi 100 membri delle forze di sicurezza venezuelane Una nuova arma segreta in mano a Trump In un’intervista per il Post, il presidente Donald Trump ha dichiarato che in Venezuela era stata utilizzata una nuova arma segreta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Trump cattura Maduro e vuole gestire il Venezuela

Argomenti discussi: Il racconto di Delcy Rodríguez sulle minacce di Trump dopo la cattura di Maduro; Effetto Trump e voglia di sicurezza, così il Sud America si sposta a destra; Reuters, 'Usa in contatto col numero 2 di Maduro mesi prima del raid'; Il Messico si offre come mediatore tra Cuba e Stati Uniti.

