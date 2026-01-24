Trump svela la super arma segreta | Abbiamo usato il Discombobulator in Venezuela

Secondo quanto dichiarato da Donald Trump, gli Stati Uniti avrebbero impiegato una cosiddetta 'super arma segreta' durante un’operazione in Venezuela, utilizzando un dispositivo chiamato Discombobulator. La notizia suscita attenzione e curiosità, anche se i dettagli ufficiali e le implicazioni rimangono ancora poco chiari. È importante analizzare con attenzione le fonti e le informazioni disponibili per comprenderne il contesto e la veridicità.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno una 'super arma segreta' e l'hanno usata in Venezuela? Sì, secondo Donald Trump. Il presidente svela l'esistenza del 'Discombobulator' – un'arma che disorienta e scombussola – spiegando al New York Post che è stato ''fondamentale'' nel raid condotto dai militari americani a Caracas per la cattura del deposto presidente.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Tether, la cripto-arma segreta di Putin e Venezuela per aggirare le sanzioni UsaTether è una criptovaluta stabile che permette di effettuare transazioni con valore equivalente al dollaro, senza dipendere dalle banche tradizionali. “Soldati Usa in Venezuela con la super arma”, il racconto (o la bufala) vola sui socialRecentemente sui social si è diffusa la notizia di un intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, con l’utilizzo di un’arma sconosciuta dalla Delta Force durante un’operazione a Caracas. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Trump vs Maduro: Gli USA vogliono un regime change in Venezuela Argomenti discussi: Da Disney a Marzotto, i super ricchi contro Trump: Tassate noi, siamo sull'orlo del precipizio; Trump ospiterà i principali commissari sportivi nello Studio Ovale per la pianificazione dell’America 250: rapporto; Teatro La Fenice: debutta 'Piccolo Orso' di Sollima; Il presidente del Barcellona Joan Laporta svela i 15 club che giocheranno nella Super League europea. Trump svela la super arma segreta: Abbiamo usato il Discombobulator in Venezuela(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno una ‘super arma segreta’ e l’hanno usata in Venezuela? Sì, secondo Donald Trump. Il presidente svela l’esistenza del ‘Discombobulator’ – un’arma che disorienta e sc ... pianetagenoa1893.net La rivolta dei 400 super-ricchi: «Trump è una minaccia per la stabilità economica mondiale»La lettera sottoscritta da quasi 400 milionari e miliardari di 24 Paesi. La convinzione che la ricchezza estrema possa essere utilizzata per condizionare politica ed elezioni. Tra i firmatari all’appe ... msn.com Su #LaRagione di oggi, venerdì #23gennaio: Le parole di #Trump a Davos, la Groenlandia e l’Ucraina; #Wsj The Wall Street Journal svela il piano dell’amministrazione #Usa per #Cuba; #Musk contro #OLeary (#Ryanair); Al cinema "#FrancoBattiato, il lungo v - facebook.com facebook Su #LaRagione di oggi, venerdì #23gennaio: Le parole di #Trump a Davos, la Groenlandia e l’Ucraina; #Wsj The Wall Street Journal svela il piano dell’amministrazione #Usa per #Cuba; #Musk contro #OLeary ( #Ryanair); Al cinema " #FrancoBattiato, il lungo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.