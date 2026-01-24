Trump deride gli alleati degli Usa in Afghanistan | Stavano lontani dal fronte Ma morirono 54 italiani

Le dichiarazioni di Donald Trump riguardo agli alleati degli Stati Uniti in Afghanistan hanno suscitato reazioni e critica, in particolare nel Regno Unito, dove furono uccisi 457 soldati. Trump ha commentato che i militari stranieri erano

Le parole di Donald Trump sulla guerra in Afghanistan hanno sollevato rabbia e polemiche soprattutto nel Regno Unito: furono 457 i soldati britannici uccisi durante la campagna in cui, secondo il presidente Usa, i militari degli altri Paesi stavano "lontani dal fronte". Morirono anche 54 militari italiani. Matteo Renzi ha chiesto a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalle dichiarazioni di Trump.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nato, Trump offende ancora gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”L'ex presidente Trump ha nuovamente criticato gli alleati della NATO, sostenendo che in Afghanistan i militari degli altri paesi sono stati mantenuti in posizioni periferiche.

Nato, Trump ancora contro gli alleati: “In Afghanistan sono rimasti nelle retrovie”Nelle ultime dichiarazioni, Donald Trump ha criticato gli alleati della NATO, affermando che in Afghanistan i militari europei sono rimasti principalmente nelle retrovie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Trump deride il ruolo degli alleati in Afghanistan, e Starmer non ci sta; IL SOLE 24 ORE * MONDO: TRUMP DERIDE IL RUOLO DEGLI ALLEATI IN AFGHANISTAN, E STARMER NON CI STA; Groenlandia, sfida dei francesi. Donald li deride: Sono inutili; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Witkoff: Incontro molto positvo con Dmitriev.

Trump deride gli alleati degli Usa in Afghanistan: Stavano lontani dal fronte. Ma morirono 54 italianiLe parole di Donald Trump sulla guerra in Afghanistan hanno sollevato rabbia e polemiche soprattutto nel Regno Unito: furono 457 i soldati britannici uccisi ... fanpage.it

Trump deride gli alleati Nato, Pd a Meloni: Con che coraggio vuole dargli il Nobel?La capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, contro le parole del presidente americano sull’irrilevanza dei contingenti europei nel conflitto in Afghanistan ... repubblica.it

Trump deride il ruolo degli alleati in Afghanistan, e Starmer non ci sta ilsole24ore.com/art/trump-deri… x.com

Trump deride il ruolo degli alleati in Afghanistan, l'ira di Starmer e del principe Harry. Il presidente Usa: "Si tenevano lontani dal fronte". Il premier Gb: "Offensivo, si scusi". Il secondogenito di re Carlo: "I soldati Gb meritano rispetto" #ANSA - facebook.com facebook