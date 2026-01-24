Trump | autorità incitano a insurrezione

Donald Trump ha commentato l’uccisione di un uomo a Minneapolis, accusando il sindaco e il governatore del Minnesota di non collaborare con le autorità federali. Su Truth, ha pubblicato immagini e criticato il loro atteggiamento, affermando che la loro retorica potrebbe incitare all’insurrezione. La situazione evidenzia tensioni tra le autorità locali e federali in un contesto di crescente preoccupazione pubblica.

21.30 21.10 Kabul,Crosetto:nessuna lezione a Italia20.30 Meloni,Difesa: stupore per parole Trump20.15 Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-220.00 Anguillara,morti genitori di Carlomagno19.30 Sindaco Minneapolis: "Via agenti Ice"19.30 Sindaco Minneapolis:"Via agenti Ice"18.50 Trump:sovranità Usa su basi Groenlandia18.05 Minneapolis,agente federale uccide uomo Pagina 546 - Magazine TV p.547 SETTIMANA IN TV"MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero", martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Minneapolis, Trump “Sindaco e governatore stanno incitando all'insurrezione”Nelle recenti dichiarazioni, si evidenzia un clima di tensione tra le autorità locali e nazionali. Minneapolis, agenti dell’ICE sparano e uccidono un altro uomo. Trump li difende e attacca i Democratici: «Vogliono l’insurrezione» – I videoNella città di Minneapolis, agenti dell’ICE hanno ucciso un uomo, suscitando reazioni e polemiche. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Trump allerta Colombia, Cuba, Messico Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprireteDonald Trump dice no all’invito del presidente francese Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, prevista dopo il vertice di ... thesocialpost.it Board Gaza, Trump ritira invito a Carney. La Spagna si sfilaOggi si conclude la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo ... ilsole24ore.com La deriva autoritaria di Trump si sta compiendo sotto i nostri occhi. Chi oggi sceglie il silenzio e l’inazione di fronte a questo assalto alle democrazie sarà ricordato dalla Storia per codardia e complicità. Questi appelli rimarranno nella Storia. Amici, questa è - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.