Minneapolis Trump Sindaco e governatore stanno incitando all' insurrezione

Nelle recenti dichiarazioni, si evidenzia un clima di tensione tra le autorità locali e nazionali. In particolare, Minneapolis è al centro di critiche riguardo alle posizioni di Trump, che accusano il sindaco e il governatore di promuovere un clima insurrezionale. Le parole usate evidenziano una situazione complessa, con riferimenti a strumenti di difesa e alla possibilità di escalation del conflitto.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa è la pistola dell'uomo armato, carica (con due caricatori aggiuntivi pieni!) e pronta a sparare. Di cosa si tratta? Dov'è la polizia locale? Perchè non gli è stato permesso di proteggere gli agenti dell'ICE? Il sindaco e il governatore li hanno richiamati? Si dice che a molti di questi poliziotti non sia stato permesso di fare il loro lavoro, che l'ICE abbia dovuto proteggersi da solo. Non è una cosa facile!”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, postando la foto dell'arma sequestrata all'uomo uccisdo dagli agenti federali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Minneapolis, l’atto di forza di Trump contro sindaco e governatoreIn Minnesota, le recenti tensioni tra l’amministrazione di Trump e le autorità locali riflettono le sfide della democrazia americana.

Minneapolis, l’Ice spara ancora e ferisce un migrante. Tensione a mille, il sindaco invita alla calma. Il governatore attacca Trump: “Campagna di brutalità organizzata”A Minneapolis si intensificano le tensioni dopo l’incidente in cui un migrante è stato ferito da colpi di arma da fuoco, pochi giorni dopo l’uccisione di un’attivista da parte di un agente ICE.

Minneapolis Mayor Frey Is Concerned With ICE Shooting Investigation

