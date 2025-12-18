Trovati in possesso di file audio e video che documentano abusi sessuali su minori | denunciati 2 agrigentini

Due agrigentini sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di migliaia di file audio e video che raffigurano abusi sessuali su minori. Un intervento delle forze dell’ordine ha portato alla scoperta di materiale inquietante, evidenziando un grave fenomeno di sfruttamento e abuso. La denuncia apre un capitolo delicato nella lotta contro questa piaga, ribadendo l'importanza di vigilare e contrastare ogni forma di abuso sui minori.

© Agrigentonotizie.it - "Trovati in possesso di file audio e video che documentano abusi sessuali su minori": denunciati 2 agrigentini Due agrigentini sono stati denunciati alla Procura perché trovati in possesso - si parla "di migliaia" - di file audio e video che documentano abusi sessuali commessi su minori. Oltre ai due agrigentini sono stati deferiti anche due palermitani e un nisseno. Si tratta della seconda tranche di una.

