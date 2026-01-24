Tributi non versati il Comune batte cassa | nel mirino pubblicità e suolo pubblico per quasi 100mila euro

Da viterbotoday.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune ha avviato controlli mirati sui tributi non versati relativi a pubblicità e occupazioni di suolo pubblico, con un'importo complessivo di circa 100.000 euro. L'operazione mira a recuperare le somme dovute, garantendo maggiore trasparenza e rispetto delle norme fiscali. Si invita chiunque abbia in corso pagamenti in sospeso a regolarizzare la propria posizione per evitare ulteriori sanzioni.

A palazzo dei Priori si stringono i cordoni della borsa e parte la caccia dei "furbetti" dei tributi, chi non ha versato quanto dovuto nelle casse comunali per spazi all'aperto e pubblicità. L'amministrazione Frontini ha deciso di passare alle maniere forti per recuperare una somma che sfiora i.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Comune incassa quasi 100mila euro per i permessi in sanatoria: maxi parcella per il "gruppo condono"Il Comune di Aversa ha riscosso circa 100 mila euro attraverso permessi a costruire in sanatoria, generando un'importante entrata economica.

Leggi anche: Piscina di Ghisalba, dopo il rogo emergono conti in rosso: “Canoni non versati al Comune per 170mila euro”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Co-Ro e rottamazione Quinquies dei tributi: l'Associazione commercianti chiede l’adesione del Comune; Rottamazione quinquies: chi può aderire e come pagare in 9 anni; ? Rottamazione quinquies ecco gli esclusi dalla sanatoria; Rottamazione Quinquies, l’appello del consigliere Soli: Un’opportunità per famiglie e imprese, il Comune aderisca subito.

tributi non versati ilCo-Ro e rottamazione Quinquies dei tributi: l'Associazione commercianti chiede l’adesione del ComuneL’Associazione ha scritto al sindaco Stasi e alla Giunta per chiedere l’adesione comunale che prevede l’eliminazione delle sanzioni e il recupero dei tributi non versati ... ecodellojonio.it

tributi non versati ilIl comitato Bonifica sostenibile sul pronunciamento del Tar: Una sentenza storica, imposto il ricalcolo dei tributiIl comitato lancia un appello alla mobilitazione, sottolineando che per tutelare i propri diritti, è fondamentale che ogni consorziato valuti l’invio di una formale istanza di restituzione delle so ... ilpescara.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.