Piscina di Ghisalba dopo il rogo emergono conti in rosso | Canoni non versati al Comune per 170mila euro

Ghisalba. L’ incendio che lo scorso 14 agosto ha devastato la piscina comunale di via Aldo Moro non ha lasciato solo macerie: ora, sotto i riflettori, ci sono i conti legati all’attività dell’impianto natatorio. Si parla, nel dettaglio, di presunti abbonamenti non rimborsati (o rimborsabili) e di un debito accumulato dalla Sporting Club Verona (presieduta da Enrico Cremonesi ), nei confronti del Comune, che sfiorerebbe quota 170mila euro relativo, verosimilmente, a dei canoni non versati soprattutto nell’ultimo periodo. A tracciare il quadro della situazione è il sindaco Gianluigi Conti il quale evidenzia che, di norma, “gli abbonamenti attivi si aggiravano tra le 700 e le 800 unità” e che, oggi, “l’unica cosa che gli abbonati possono fare è rivolgersi al gestore che, da quanto mi risulta, non risponderebbe nemmeno alle richieste”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Piscina di Ghisalba, dopo il rogo emergono conti in rosso: “Canoni non versati al Comune per 170mila euro”

