Tram nuova fase dei lavori | strade e incroci cambiano volto

La recente riapertura dell’incrocio tra via Repubblica e via Aldo Moro, che permette nuovamente la svolta a sinistra verso via Stalingrado, segna l’inizio di una nuova fase dei lavori della tranvia. Le modifiche alle strade e agli incroci stanno progredendo secondo il cronoprogramma, migliorando la viabilità e la sicurezza in zona. Seguici per aggiornamenti sui futuri interventi e sui tempi di completamento del progetto.

Dopo la riapertura dell'incrocio Repubblica–Aldo Moro, che dalla scorsa settimana consente di nuovo la svolta a sinistra verso via Stalingrado, l'agenda dei cantieri della tranvia entra in una nuova fase. Nei prossimi sette giorni, infatti, cinque cantieri migreranno sul lato opposto della.

