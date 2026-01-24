Tragedia a Torino | giovane trovato in strada accanto a una bicicletta morto in ospedale

Nella notte a Torino, un giovane di 23 anni è stato trovato riverso in strada, accanto a una bicicletta, in corso Marconi angolo via Nizza. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo senza successo; il ragazzo è deceduto in ospedale. La vicenda è attualmente sotto approfondimento, mentre le autorità indagano sulle cause dell’accaduto.

Intorno alle 3 di questa notte, in corso Marconi angolo via Nizza a Torino, i soccorritori del 118 di Azienda Zero hanno tentato di animare un ragazzo a terra incosciente che, secondo le prime informazioni, ha 23 anni. Il giovane è stato trasportato al Cto, dove è poi deceduto. Vicino a lui, i.🔗 Leggi su Torinotoday.it Tragedia all’alba: uomo trovato morto in strada, accanto alla sua biciclettaAlle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 15 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita in strada, accanto alla sua bicicletta. Tragedia in strada a Gravere: senzatetto trovato in ipotermia in strada, morto in ospedaleUna tragedia si è consumata questa mattina a Gravere, dove un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto in gravi condizioni di ipotermia lungo la statale 24. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario a Brusasco; Tragedia sul lavoro a Brusasco, operaio 25enne muore incastrato in macchinario per il fieno; Tragedia nei campi: Andrea muore a 24 anni in un’imballatrice. Secondo caso in una settimana; Incastrato in un macchinario per il fieno, muore sul lavoro a 25 anni. Tragedia a Torino: giovane trovato in strada accanto a una bicicletta, morto in ospedaleIntorno alle 3 di questa notte, in corso Marconi angolo via Nizza a Torino, i soccorritori del 118 di Azienda Zero hanno tentato di animare un ragazzo a terra incosciente che, secondo le prime ... torinotoday.it Torino, terribile incidente sul lavoro, muore un operaio di 25 anni: E' rimasto incastratoEnnesima tragedia sul lavoro, un operaio di 25 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per tagliare il fieno ... notizie.it Tragedia sul lavoro a #Brusasco (Torino). Un #operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. I colleghi dell'azienda agricola hanno trovato il 25enne già senza vita. - facebook.com facebook Tragedia sul lavoro a #Brusasco (Torino). Un #operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. I colleghi dell'azienda agricola hanno trovato il 25enne già senza vita. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.