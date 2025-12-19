Tragedia in strada a Gravere | senzatetto trovato in ipotermia in strada morto in ospedale

Una tragedia si è consumata questa mattina a Gravere, dove un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto in gravi condizioni di ipotermia lungo la statale 24. Nonostante i soccorsi, le ferite del freddo si sono rivelate fatali, e l'uomo è deceduto in ospedale. Un episodio che mette in luce la drammatica vulnerabilità dei senza tetto durante le fredde giornate invernali.

