Tragedia in strada a Gravere | senzatetto trovato in ipotermia in strada morto in ospedale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata questa mattina a Gravere, dove un uomo senza fissa dimora è stato rinvenuto in gravi condizioni di ipotermia lungo la statale 24. Nonostante i soccorsi, le ferite del freddo si sono rivelate fatali, e l'uomo è deceduto in ospedale. Un episodio che mette in luce la drammatica vulnerabilità dei senza tetto durante le fredde giornate invernali.

Immagine generica

Un senzatetto è stato trovato in condizioni di grave ipotermia sulla statale 24 all'altezza del bivio per borgata Morelli nella prima mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre 2025. È stato trasportato all'ospedale di Susa dai sanitari della Croce Rossa di Susa intervenuti per conto del 118 Azienda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Trastevere, il senzatetto Greg trovato morto in strada: indagini in corso. Un testimone: “Ho sentito delle urla”

Leggi anche: Tragedia all’alba al Rione Libertà: 41enne trovato morto in strada

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

tragedia strada gravere senzatettoTRAGEDIA IN VALSUSA, UOMO MUORE DI FREDDO: TROVATO IL CADAVERE PER STRADA - Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre un uomo è morto assiderato di freddo vicino all'area ecologica di Gravere. valsusaoggi.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.