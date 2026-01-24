Tragedia a Faltognano Aggredisce la madre Poi muore carbonizzato

A Faltognano, una serie di eventi tragici si è conclusa con un incendio e un decesso. Una donna è stata aggredita dalla madre, poi l’incendio in una legnaia ha provocato il ritrovamento di un cadavere carbonizzato. Tre episodi collegati che ricostruiscono una vicenda familiare complessa, il cui esito avrebbe potuto essere ancora più grave.

VINCI Una donna aggredita, l'incendio in una legnaia, un cadavere trovato carbonizzato. Tre tragici fatti, tutti collegati fra loro, che ricompongono una drammatica vicenda familiare e che poteva avere un epilogo anche più grave. Quel corpo senza vita che giovedì sera, poco dopo le 20, è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati a spengere un incendio nel comune di Vinci in via di Faltognano, era di un 23enne che poco prima si era scagliato contro la madre con un martello colpendola alla testa. A mettere in fila i pezzi di quello che inizialmente aveva tutti gli aspetti di un giallo sono stati i carabinieri della compagnia di Empoli insieme alla scientifica del nucleo investigativo di Firenze.

