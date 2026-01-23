Aggredisce la madre con un martello poi si dà fuoco nella legnaia | tragedia a Vinci

Una tragedia ha colpito Vinci, nel Fiorentino, dove nella serata del 22 gennaio è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un giovane di 23 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito la madre con un martello prima di darsi fuoco nella legnaia. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

VINCI – Una tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Vinci, nel fiorentino, dove nella serata di ieri (22 gennaio) è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un giovane di 23 anni. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 21,30, quando i vigili del fuoco sono intervenuti in una proprietà privata per domare l’incendio di una legnaia situata nei pressi di un’abitazione. Una volta spente le fiamme, i soccorritori si sono trovati di fronte ai resti del ragazzo, figlio della coppia che risiede nella villetta. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Empoli, il dramma si sarebbe consumato in pochi, terribili istanti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

