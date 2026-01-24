Traffico Roma del 24-01-2026 ore 18 | 30

L'aggiornamento sul traffico a Roma e Lazio del 24 gennaio 2026 segnala condizioni di scarsa congestione, influenzate dal maltempo e dalla pioggia. Si raccomanda massima cautela alla guida, con possibili nevicate sui rilievi dei Monti Volsini, Reatino e Simbruini. Lavori in corso tra Orte e Soriano nel Cimino e interruzioni ferroviarie a Firenze potrebbero causare disagi. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di partire.

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto aggiornata con poco traffico quella di oggi complice Naturalmente il maltempo la pioggia maltempo legata ad una perturbazione di origine Atlantica che sta interessando la nostra regione valuterà un invito la massima cautela nella guida non si esclude Inoltre qualche nevicata sui rilievi dei Monti volsini su quelli del Reatino e naturalmente sui Monti ernici Simbruini sul raccordo Viterbo Terni attenzione ai lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino dove si transita su carreggiate ridotte prorogati al 15 marzo i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 parliamo ora di trasporto ferroviario perché il fine settimana sarà caratterizzata da non pochi disagi perché se sposto in treno la causa alcuni lavori nel nodo ferroviario di Firenze bene alle 15 di oggi fino alle 15 di domenica la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazioni di Firenze Rifredi di Firenze Campo di Marte coinvolti i treni regionali i convogli a lunga percorrenza nonché i treni dell'alta velocità previsto tra queste due stazioni Firenze Rifredi a Campo di Marte un servizio di autobus sostitutivi è tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

