Traffico Roma del 18-01-2026 ore 18 | 30

Buongiorno, ecco il consueto aggiornamento sul traffico a Roma e nel Lazio. La giornata si presenta con condizioni di traffico moderato, caratterizzata da spostamenti prevalentemente locali e alcune limitazioni, come i lavori sulla superstrada Sora-Cassino. Ricordiamo inoltre le restrizioni della domenica ecologica e le chiusure temporanee, come quella del casello di Castel Madama prevista per domani. Per informazioni dettagliate, si consiglia di consultare i servizi ufficiali.

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto e buona domenica giornata caratterizzata da poco traffico sulla rete viaria laziale con spostamenti a breve raggio tipici di questo periodo più Penso il movimento sulle arterie circostanti le località sciistiche della nostra regione ma anche dell'Abruzzo sul raccordo Viterbo Terni attenzione lavori tra lo svincolo di Orte Bassano in Teverina e l'uscita di Soriano nel Cimino si transita su carreggiate e ridotte ci spostiamo a Roma oggi domenica ecologica che vede il consueto stop del traffico privato all'interno della cosiddetta fascia verde 2 Come di consueto le fasce di blocco Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 previste naturalmente diverse deroga ad esempio per i veicoli Euro 6 operi bi-fuel in provincia di Frosinone prorogati al 15 marzo i lavori sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria Capodichino Tina superiore Belmonte Castello deviazioni su strada provinciale adiacente raccomandiamo naturalmente tutte le attenzioni del caso Infine un'anticipazione per domani lunedì 19 gennaio io che riguarda la Roma L'Aquila Teramo e bene domani a partire dalle ore 8 in programma la chiusura del casello di Castel Madama per uscire dall'autostrada limitatamente alle provenienze da siamo e da L'Aquila la riapertura è prevista martedì alle ore 18 è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Si registrano code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, e un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Cortona. Inoltre, sono in corso lavori notturni sulla via Flaminia, con deviazioni temporanee. Nel centro storico si svolge la ROM Parade 2026, che comporta chiusure e deviazioni. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare i canali ufficiali della città.

Il traffico a Roma oggi è generalmente scorrevole, grazie alla domenica ecologica che limita la circolazione privata nelle fasce verdi. Sono previste alcune restrizioni e deviazioni, in particolare nelle zone periferiche e in occasione di eventi sportivi e manifestazioni. Si consiglia di verificare le eventuali chiusure temporanee e di pianificare i propri spostamenti con attenzione. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito ufficiale Roma.

