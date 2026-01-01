Il traffico a Roma il 1° gennaio 2026 alle ore 18:30 presenta alcune criticità. Si registrano code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, e un incidente sulla via Salaria all’altezza di via Cortona. Inoltre, sono in corso lavori notturni sulla via Flaminia, con deviazioni temporanee. Nel centro storico si svolge la ROM Parade 2026, che comporta chiusure e deviazioni. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare i canali ufficiali della città.

Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente Ci sono code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Castel Madama e Tivoli verso Roma tu D'Enza nel percorrere la via Salaria la polizia locale segnala un incidente all'altezza di via Cortona da oggi al 31 gennaio nuovi lavori interesseranno la via Flaminia tutte le notti nella fascia oraria dalle 21 alle 6 si transiterà senso unico alternato tra Corso di Francia in via Francesco Nitti invitiamo a prestare le dovute attenzioni mi ricordo infine che lungo le strade del centro storico è in corso la ROM parade del 2026 con oltre 30 formazioni tra bande cheerleader e gruppi folkloristici previste chiusure e deviazioni per il traffico lungo le strade vie interessate dalla manifestazione per i dettagli di queste altre non potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Via libera della Giunta, da gennaio il Centro “Zona 30”; Limitazione circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2026; La Tangenziale Est chiude a Roma fino al 30 giugno: orari, chi non può transitare e come cambia il traffico; Traffico 30, 31 dicembre 2025 e 1 gennaio 2026: le previsioni.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 18:30 - Luceverde Roma Buonasera a causa di un incidente Ci sono code sulla A24 roma- romadailynews.it

Traffico Lazio del 01-01-2026 ore 17:30 - teramo alla barriera di Roma Est verso Roma stessa situazione sulla diramazione Roma ... romadailynews.it

Salerno, traffico paralizzato su corso Garibaldi e via Roma nella serata della vigilia di Capodanno. salernonotizie.it - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Riaperta al traffico via Eudes. percorso regolare per 088 e 892 x.com