Traffico Roma del 24-01-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 24 gennaio 2026 alle 16:30 presenta alcune variazioni. Fino al 31 gennaio, sono in corso lavori di potatura in via Baldo degli Ubaldi, con possibili riduzioni di carreggiata e segnaletica temporanea. Oggi alle 16 si svolge una manifestazione da Piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino, con possibili deviazioni per il traffico e il trasporto pubblico. Inoltre, tra Firenze e il Nord Italia, i treni sono sospesi dalle 15 di oggi

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguiranno Fino al prossimo 31 gennaio e lavori di potatura in via Baldo degli Ubaldi con riduzione di carreggiata in base all' avanzamento dei lavori prestare attenzione alla segnaletica in programma per le 16 di oggi una manifestazione con corteo che da Piazza Vittorio raggiungerà Piazzale Tiburtino percorrendo Corso Principe Eugenio Viale Manzoni via Giolitti e Piazza di Porta San Lorenzo possibili stop deviazioni anche per il trasporto pubblico disagi perché questo fine settimana dovrà viaggiare con i treni in direzione del nord Italia la causa alcuni lavori nel nodo ferroviario di Firenze è bene dalle 15 di oggi e fino alle 15 di domani domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze basta coinvolti i treni regionali e convogli a media è lunga percorrenza nonché i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivi dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

