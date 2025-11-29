Roma in manette il ‘nonno della droga’ | latitante da 18 anni gestiva il traffico di stupefacenti dal Sud America
In questi anni, secondo una ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe riuscito a gestire dal Sud America spedizioni di stupefacenti dirette nella Capitale, mantenendo una rete di corrieri, intermediari e contatti oltreoceano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
