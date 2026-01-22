A Lucca, il 24 febbraio torna il tradizionale carnevale con una doppia sfilata. La giornata vedrà anche la tappa 2026 dell’Eurocarnevale, il raduno internazionale delle Guggen Bands. Oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da vari Paesi europei animeranno il centro storico, offrendo un’occasione unica per vivere l’atmosfera festosa e culturale di questa tradizione.

Si inizia sabato 24 quando la città ospiterà la tappa 2026 dell’ Eurocarnevale, il grande raduno internazionale delle Guggen Bands che porterà nel centro storico oltre 800 musicisti e figuranti provenienti da numerosi Paesi europei. Una spettacolare manifestazione itinerante di respiro internazionale che quest’anno ha scelto Lucca e che sempre riunisce bande musicali provenienti da Svizzera, Germania, Austria, Liechtenstein ed altri paesi, nei quali la tradizione della Guggenmusik è profondamente radicata. Musicisti che solitamente si esibiscono nei rispettivi carnevali nazionali, si incontreranno a Lucca per dare vita ad un unico, grande evento condiviso, capace di unire culture, lingue e tradizioni sotto il segno della musica e della festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bis di Lucca in Maschera. Doppia sfilata di carnevale

Lucca in Maschera 2026 Dal 24 gennaio al 22 febbraio, la città si trasforma in un grande palcoscenico di colori, musica e creatività, con un calendario ricco di eventi pensati per tutte le età! Per oltre un mese, installazioni in cartapesta animeranno le piazze d - facebook.com facebook