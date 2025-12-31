Caso Hannoun l' affondo di Cerno al Tg4 | Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina

Il caso Hannoun e le recenti dichiarazioni di Tommaso Cerno, direttore de il Giornale, sono al centro dell’attenzione mediatica. Cerno ha criticato la posizione della sinistra, accusandola di silenzio per mantenere il consenso tra i pro-Palestina, sottolineando la mancanza di una chiara distinzione tra Hamas e Palestina. Nell’ultima giornata dell’anno, il suo intervento al Tg4 ha analizzato anche questioni come il corteo di Askatasuna e l’arresto di min

Anche nell'ultimo giorno dell'anno, il direttore de il Giornale Tommaso Cerno è stato ospite del Tg4 per commentare i principali fatti della giornata, a partire dal corteo di Askatasuna che prenderà il via alle 23 e all'arresto domiciliare di 6 minori a Torino in conseguenza di alcune delle ultime manifestazioni. " È il primo capodanno di Torino senza l’occupazione illegale di Askatasuna, che loro chiamano centro culturale ma che è un gruppo di delinquenti che occupano contro la legge un luogo che non è loro ", ha spiegato Cerno, il quale si augura che " il vecchio proverbio che sgomberato a capodanno resti sgomberato tutto l’anno venga applicato ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Hannoun, l'affondo di Cerno al Tg4: "Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal. Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina” Leggi anche: Retata anti-Hamas in Italia, c’è anche l’Imam Hannoun difeso dalla sinistra e dai pro-Pal Leggi anche: Lobby sionista? Si chiama democrazia. Cerno risponde a Hannoun e inchioda la sinistra pro islamisti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Hannoun, l'affondo di Cerno al Tg4: "Sinistra in silenzio per non perdere i voti dei pro Pal. Mai vera distinzione tra Hamas e Palestina” - Dai nuovi possibili scontri di Askatasuna al caos edilizia di Milano passando per l'indagine su Hannoun: il commento del direttore Cerno sull'attualità ... ilgiornale.it

Caso Hannoun, Mollicone: "Solidarietà a Cerno. Opposizioni contigue a questi ambienti" - Anche ieri il Ministro Tajani ha evidenziato la necessità delle sanzioni nei confronti dei coloni perché questo mina le fondamenta ... iltempo.it

Caso Hannoun in Parlamento, Fdi punta il dito contro la sinistra che lo ha blandito e ora tace - Il caso Hannoun in Parlamento con il centrodestra che punta il dito sui silenzi della sinistra. msn.com

C’è una chiara contiguità tra la sinistra, i pro-Pal e Hamas. Dall’arresto di Hannoun, a scendere fino al caso dell’imbrattatore di Verona che ha imbrattato i Leoni della Basilica di San Zeno e altri monumenti e simboli religiosi. Questo soggetto è noto tra le file d - facebook.com facebook

Anche Onu e Usaid danno soldi alle «ong di Hamas»: i dubbi sul caso Hannoun x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.