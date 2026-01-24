La danza si presenta come un’arte che unisce movimento e espressione in uno spazio essenziale, valorizzato da luci e ombre. I danzatori indossano costumi dalle texture ibride, creando un effetto di metamorfosi costante e coinvolgente. Tra ginnastica e arte, questa performance mette in luce la capacità del corpo di trasformarsi e comunicare emozioni in modo sobrio e raffinato.

I danzatori si muovono in uno spazio essenziale, disegnato da luci e ombre, tra costumi cangianti dalle texture ibride che trasformano il corpo in un paesaggio in continua metamorfosi. Giulia Staccioli, con la sua compagnia di physical theatre "Kataklò", torna con uno spettacolo che festeggia trent’anni di attività. Stasera alle 21, al teatro Puccini, va in scena ’Aliena’, una coreografia che è un manifesto artistico del presente e sintesi di tanti anni di innovazione tra sperimentazione, ironia ed eleganza visiva. In 70 minuti di immersione visiva, i corpi dei danzatori, caratterizzati da muscolature estreme e movimenti fluidi ma inconsueti, si plasmano e si rimodellano costantemente insieme a elementi scenici originali, diventando opere d’arte effimere che esplorano i confini tra forma e contenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra ginnastica e arte. La danza è ’Aliena’

