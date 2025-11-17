La danza delle rondini Farnesiane | un live speciale tra arte e creatività su Pc Radio Cult

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacenza Network Aps seguirà il progetto dal titolo "La danza delle rondini Farnesiane" con una puntata live sulla propria web radio, Pc Radio Cult. Nello specifico gli speaker di Pc Radio Cult intervisteranno i registi, gli artisti e i coreografi degli spettacoli che racconteranno nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

la danza delle rondini farnesiane un live speciale tra arte e creativit224 su pc radio cult

© Ilpiacenza.it - "La danza delle rondini Farnesiane”: un live speciale tra arte e creatività su Pc Radio Cult

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Danza Rondini Farnesiane Live