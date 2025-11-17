La danza delle rondini Farnesiane | un live speciale tra arte e creatività su Pc Radio Cult
Piacenza Network Aps seguirà il progetto dal titolo "La danza delle rondini Farnesiane" con una puntata live sulla propria web radio, Pc Radio Cult. Nello specifico gli speaker di Pc Radio Cult intervisteranno i registi, gli artisti e i coreografi degli spettacoli che racconteranno nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
