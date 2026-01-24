Tra Bacone e Cartesio, l’Arezzo affronta la Juve Next Gen in un confronto che va oltre il semplice risultato. Il calcio, infatti, può essere analizzato con il metodo “baconiano”: osservando attentamente il movimento del pallone, le zone di campo e le dinamiche di gioco, si può comprendere meglio il senso di una partita, tra strategia e intuizione. Un approccio che invita a riflettere sulla complessità di ogni incontro sportivo.

C’è il calcio giocato e poi c’è il calcio pensato, sofferto, vissuto. A posteriori una partita si può analizzare con metodo “baconiano”: guardi il tempo che scorre, le zone del campo, il pallone che diventa il centro di tutto, lo snodo di forze, intensità, uomini che arrivano e uomini che mancano. Ogni metro conquistato è frutto delle qualità dei singoli e della loro presenza, o assenza, in quel preciso momento. Ma quando una partita va preparata, quando ancora il pallone è fermo al centro del campo e il cuore già batte forte, allora serve Cartesio: cogito ergo sum. Serve la consapevolezza di ciò che siamo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tra Bacone e Cartesio, l’Arezzo sfida la Juve Next Gen: David contro Golia

