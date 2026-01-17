Juve Next Gen vittoria di nervi contro l’Ascoli | Guerra decide una sfida infinita

La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Ascoli, in una partita caratterizzata da lunghe interruzioni e intensi momenti di tensione. Il gol decisivo di Guerra al 65’ ha permesso ai bianconeri di portare a casa i tre punti, nonostante un finale di gara molto lungo e disputato con grande impegno da entrambe le squadre.

La Juventus Next Gen supera l’ Ascoli per 1-0 oggi, al termine di una partita lunghissima e spezzettata, decisa da un gol di Guerra al 65’ e chiusa solo dopo quattordici minuti di recupero. Tre punti pesanti che portano i bianconeri a quota 30, con un balzo momentaneo al quinto posto, ma maturati in una gara in cui l’Ascoli ha a lungo fatto la partita e avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più. Una vittoria di resistenza. Non è stata una Juve brillante, né continua. La squadra di Massimo Brambilla ha faticato a trovare ritmo e soluzioni, soprattutto nel primo tempo, chiuso sullo 0-0 con gli ospiti più presenti, più aggressivi e più pericolosi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

