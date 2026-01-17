Juve Next Gen vittoria di nervi contro l’Ascoli | Guerra decide una sfida infinita
La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Ascoli, in una partita caratterizzata da lunghe interruzioni e intensi momenti di tensione. Il gol decisivo di Guerra al 65’ ha permesso ai bianconeri di portare a casa i tre punti, nonostante un finale di gara molto lungo e disputato con grande impegno da entrambe le squadre.
La Juventus Next Gen supera l’ Ascoli per 1-0 oggi, al termine di una partita lunghissima e spezzettata, decisa da un gol di Guerra al 65’ e chiusa solo dopo quattordici minuti di recupero. Tre punti pesanti che portano i bianconeri a quota 30, con un balzo momentaneo al quinto posto, ma maturati in una gara in cui l’Ascoli ha a lungo fatto la partita e avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più. Una vittoria di resistenza. Non è stata una Juve brillante, né continua. La squadra di Massimo Brambilla ha faticato a trovare ritmo e soluzioni, soprattutto nel primo tempo, chiuso sullo 0-0 con gli ospiti più presenti, più aggressivi e più pericolosi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen 1-2: Puczka Guerra, i bianconeri confezionano una vittoria fondamentale
Leggi anche: Vittoria di carattere per il Futball Cava Ronco: Stucchi decide una sfida combattuta
Juve Next Gen di rimonta a Livorno: Puczka e Guerra firmano il successo; Serie C | Livorno-Juventus Next Gen | La partita; La Next Gen di Brambilla non si ferma più e vince 2-1 a Livorno; Ascoli, ora serve continuità: con la Juventus Next Gen per tornare a esultare anche in trasferta.
Juventus Next Gen-Ascoli, le formazioni ufficiali: Brambilla si affida alle sue certezze - I ragazzi di Brambilla cercano continuità dopo la vittoria ottenuta contro il Livorno. tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Ascoli, cambiano le difese. Le formazioni ufficiali - La Juventus Next Gen alla ricerca della terza vittoria di fila in questo 2026 ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria l'Ascoli che dal canto suo vuole rafforzare ... tuttoc.com
NEXT GEN| Juventus-Ascoli, le formazioni ufficiali - Le scelte di mister Brambilla per il match contro l’Ascoli. msn.com
Juventus Next Gen I convocati per l'Ascoli: due ritorni - facebook.com facebook
#Juve #NextGen, #Mazur ha rinnovato: i dettagli dell'accordo con il centrocampista polacco x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.