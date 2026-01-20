San Sebastiano tutta la Polizia Locale si riunisce a Faenza per la festa del patrono

Oggi a Faenza si sono svolte le celebrazioni provinciali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. L’evento ha visto la partecipazione di tutta la Polizia Locale, che si è riunita per rendere omaggio al santo patrono e rafforzare il senso di comunità e collaborazione tra le forze di sicurezza. La giornata ha rappresentato un momento di riflessione e riconoscimento del ruolo svolto dagli agenti sul territorio.

Si sono concluse oggi a Faenza le celebrazioni provinciali in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Quest'anno è stata la città manfreda a ospitare l'appuntamento che unisce idealmente tutti i presìdi di sicurezza territoriale della provincia di Ravenna in un momento di.

