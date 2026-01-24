Torino fa fuoco sulla madre con la sparachiodi poi si autodenuncia | Venite ho colpito mamma

A Torino, un uomo di 40 anni ha utilizzato una sparachiodi durante un alterco con sua madre, poi si è autodenunciato ai carabinieri. L’episodio, avvenuto nella notte, si inserisce in un contesto di litigi frequenti tra i due. La vicenda è attualmente sotto approfondimento, mentre le autorità stanno valutando le cause e le conseguenze dell’accaduto.

Una donna di 65 anni è ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove è giunta con una gravissima ferita alla testa. Inizialmente, si era pensato che potesse essere stata vittima di un incidente domestico, magari una caduta in casa, che l’aveva portata a lottare tra la vita e la morte. Sono bastate poche ore, però, per collegare questo caso alla telefonata che è giunta al numero unico di emergenza questa notte intorno alle 3 del mattino. Un uomo di mezza età ha chiamato le forze dell’ordine per autodenunciarsi. “Venite, ho colpito mamma“, avrebbe confessato, attivando quindi la macchina dei soccorsi, che è giunta nell’abitazione di Caselle, in via Torino 90, nel modo più veloce possibile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»A Caselle, in via Torino 90, si è verificata una grave scena di violenza familiare.

