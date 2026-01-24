A Torino, un episodio di grande gravità ha visto una donna di 66 anni essere ferita con una sparachiodi durante un tentativo di aggressione da parte della propria figlia. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato dopo la chiamata al 112. Le autorità stanno valutando le circostanze e le motivazioni dell’episodio, che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

(Adnkronos) – Avrebbe usato una sparachiodi per tentare di uccidere la madre di 66 anni nel Torinese. L'uomo, un agricoltore di 40 anni, che poi ha chiamato i soccorsi, è ancora in caserma. L'ipotesi di reato è al momento di tentato omicidio: la vittima, trasportata in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco, è ricoverata in gravi condizioni.

Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112: “Non ce la facevo più”Nella notte a Caselle, Torino, un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi.

Colpisce la madre alla testa con una pistola sparachiodi e chiama il 112: «Venite, l'ho ammazzata»A Caselle, in via Torino 90, si è verificata una grave scena di violenza familiare.

Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112: Non ce la facevo più

Un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi. Il fatto è avvenuto nella notte a Caselle (Torino). La donna è ricoverata in condizioni critiche, il 40enne

Torino, tenta di uccidere la madre con la sparachiodi e chiama il 112

(Adnkronos) – Avrebbe usato una sparachiodi per tentare di uccidere la madre di 66 anni nel Torinese. L'uomo, un agricoltore di 40 anni, che poi ha chiamato i soccorsi, è ancora in caserma. L'ipotes

