Tenta di uccidere la madre con una pistola sparachiodi e chiama il 112 | Non ce la facevo più

Nella notte a Caselle, Torino, un uomo di 40 anni ha ferito gravemente alla testa la madre con una pistola sparachiodi. Dopo l’accaduto, ha chiamato il 112, dichiarando di non riuscire più a gestire la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine è in corso per accertare le cause dell’episodio e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

“Apparecchia” la tavola con la cocaina e una pistola: la moglie chiama la polizia e lo fa arrestareDurante la notte nel centro storico di Napoli, la polizia ha arrestato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine.

Argomenti discussi: Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata dai carabinieri; Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, madre sottoposta a Tso; A Catania una madre prova a soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino, donna sottoposta a un Tso; Tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri.

Catania, madre tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata dai carabinieriMomenti di forte tensione nel primo pomeriggio nel rione marinaro della Plaia, a Catania, dove una donna in evidente stato di agitazione avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi ... tg24.sky.it

33enne straniero ai domiciliari per aver tentato di uccidere la compagna, finisce in carcere dopo la condanna per spaccio https://www.terremarsicane.it/33enne-straniero-ai-domiciliari-per-aver-tentato-di-uccidere-la-compagna-finisce-in-carcere-dopo-la-conda - facebook.com facebook