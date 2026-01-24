Ragazzo trovato incosciente in strada a Torino accanto a lui una bici | morto in ospedale

Un giovane di 23 anni è stato trovato incosciente nella notte in corso Marconi a Torino, accanto a una bicicletta. Dopo un intervento di rianimazione, è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo è deceduto nel corso della giornata. L’accaduto sta attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Il giovane di 23 anni trovato intorno alle 3 di notte in corso Marconi: è stato rianimato a lungo e trasportato al Cto, ma non ce l’ha fatta.🔗 Leggi su Fanpage.it Tragedia a Torino: giovane trovato in strada accanto a una bicicletta, morto in ospedaleNella notte a Torino, un giovane di 23 anni è stato trovato riverso in strada, accanto a una bicicletta, in corso Marconi angolo via Nizza. Ragazzo di 27 anni trovato morto al lago di Bolsena: una pistola accanto al corpoUn giovane di 27 anni è stato rinvenuto senza vita al lago di Bolsena, nel comune di Montefiascone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Giallo a San Salvario, trovato ragazzo incosciente in strada: morto al Cto; Trovato a terra incosciente per strada, 23enne muore in ospedale. Giallo a San Salvario; Tragedia a Torino: giovane trovato in strada accanto a una bicicletta, morto in ospedale; Tragedia sfiorata in riva all’Adige dove un ragazzo ha rischiato di morire assiderato. Giallo a San Salvario, ragazzo trovato incosciente in strada: morto al CtoE' giallo a San Salvario, dove questa notte un ragazzo di 23 anni è stato trovato privo di conoscenza in strada. Intorno alle 3 i sanitari del 118 Azienda Zero sono intervenuti in corso Marconi, ... torinoggi.it Giallo a San Salvario, ragazzo trovato a terra in corso Marconi e morto al CtoSan Salvario, notte fonda. Locali che chiudono, gente che rientra a casa, qualche bici che taglia le strade quasi deserte.Intorno alle tre del mattino, però, la quiete di corso Marconi si spezza: un r ... alphabetcity.it Un controllore del Cotral è stato aggredito da un ragazzo trovato senza biglietto sull'autobus. I fatti sono accaduti giovedì 22 gennaio sulla linea Ostia-Fiumicino Darsena, con il giovane che è stato denunciato dalle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostru - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.