Noemi Riccardi uccisa dal fratello a Nola Poi lui videochiama la madre per mostrarle il corpo e telefona al 112 | Venite l' ho accoltellata

Uccide la sorella a coltellate e chiama il 112: dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Napoli, a Nola. È stato l'uomo a contattare il numero unico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Noemi Riccardi, uccisa dal fratello a Nola. Poi lui videochiama la madre per mostrarle il corpo e telefona al 112: «Venite, l'ho accoltellata»

