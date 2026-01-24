Il 16 gennaio è venuto a mancare Tony Dallara, cantante e artista italiano, all’età di 89 anni. La sua scomparsa, improvvisa, ha suscitato commozione tra familiari e fan. La moglie Patrizia ha recentemente spiegato il significato della particolare bara blu, simbolo di un ricordo speciale. Questa notizia ha riacceso l’attenzione sulla vita e la carriera di un’icona della musica italiana.

Tony Dallara è morto lo scorso 16 gennaio all’età di 89 anni. Una scomparsa improvvisa, che ha colto di sorpresa la famiglia e in particolare la moglie Patrizia e la figlia Lisa, che gli sono rimaste accanto fino all’ultimo. «Si era rotto il femore, si era operato e stava recuperando. Poi è stato trasferito in una struttura per la riabilitazione e lì ha preso un virus», aveva raccontato la figlia nei giorni successivi, spiegando come nulla lasciasse presagire un epilogo così rapido. A distanza di qualche giorno dai funerali, è stata la moglie a ricordarlo pubblicamente, ospite nel salotto televisivo di La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tony Dallara, commozione ai funerali e quella curiosa bara blu: la moglie spiega perché

Perché la bara di Tony Dallara era blu, la spiegazione della moglie PatriziaPatrizia Dallara ha condiviso il motivo dietro la scelta del colore blu per la bara di Tony Dallara.

Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara VenierÈ scomparso all’età di 89 anni Tony Dallara, cantante e figura di spicco della musica leggera italiana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Funerali Tony Dallara, l’addio dell’amico Memo Remigi e il mistero sulla morte; Tony Dallara ci lascia. Addio al pioniere degli urlatori che rivoluzionò la canzone italiana; L’ultima volta in tv di Tony Dallara, tra le lacrime: Sono stato due mesi in coma; Tony Dallara, Mara Venier in lacrime: Ci aveva colpiti tutti per la sua dolcezza e fragilità, rimarrà sempre nel mio cuore.

Funerali Tony Dallara, l’addio dell’amico Memo Remigi e il mistero sulla morteCommozione e un lungo addio: i funerali di Tony Dallara si sono svolti a Milano, presso la Basilica del Corpus Domini. Amici, parenti e fan hanno dato il loro ultimo saluto all’artista, scomparso ... dilei.it

Morto Tony Dallara: moglie, figli, malattia e quella famosa gaffe con Mara VenierCon la moglie Patrizia per più di 50 anni. L'ultima volta in tv nel 2024 quando commosse e imbarazzò Mara Venier ... today.it

Tony Dallara è morto lo scorso 16 gennaio all'età di 89 anni. Una scomparsa improvvisa quella del cantante, che ha sconvolto la figlia Lisa e la moglie Patrizia La compagna ha spiegato, a 'La Volta Buona, perché ha scelto il colore blu per la bara del marito - facebook.com facebook

Carlo Conti ribadisce che non farà #Sanremo2027: «Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, più giovane, aitante e belloccio». A #Sanremo2026 saranno ricordati Pippo Baudo, Ornella Vanoni, Tony Dallara e Sandro Giaco x.com