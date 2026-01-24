Recenti aggiornamenti su Sandro Tonali stanno alimentando le speranze dei tifosi della Juventus. L'eventuale trasferimento o interesse verso il centrocampista italiano rappresenta un tema di grande attenzione nel calcio nazionale. Questi sviluppi contribuiscono a mantenere alta l'attenzione sulla rosa bianconera, offrendo spunti di riflessione e discussione per gli appassionati. La situazione resta da seguire con interesse per comprendere le future mosse del club e le possibili implicazioni.

Arriva un nuovo importante annuncio su Sandro Tonali: adesso tutti i tifosi della Juventus sognano in grande. Ormai non è più un mistero. Si chiama Sandro Tonali il vero e proprio oggetto dei desideri della Juventus, che in estate darà l’assalto definitivo al centrocampista della Nazionale italiana. L’ex Milan, oggi al Newcastle, è stato individuato da Spalletti come il profilo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità alla mediana bianconera. Un mix perfetto di quantità e qualità, oltre ad un’esperienza internazionale che potrebbe davvero fare la differenza a Torino. Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tonali-Juve, l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeri

Argomenti discussi: Juventus, il sogno Tonali: le condizioni per prenderlo, e perché lui dica sì; Dall'Italia all'Ital-Juventus: Chiesa, Tonali, Maldini, Frattesi e Fortini per Spalletti, sarà una Signora in azzurro?; Calciomercato Juventus, Tonali è il grande obiettivo: ecco perché si può fare; Calciomercato Juventus, blitz con sorpresa su En-Nesyri. Kolo Muani, Tonali e le clamorose voci bianconere.

Kalulu chiama Tonali alla Juve: È forte. Insieme abbiamo vinto lo scudetto, siamo molto legatiNel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha chiamato alla Juventus il suo amico Sandro Tonali, centrocampista. tuttomercatoweb.com

Lucchesi: Con Spalletti vedo una Juve risollevata. Tonali? L'operazione potrebbe essere più avanti di quel che pensiamoIl direttore sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso della trasmissione Fuori di Juve, per analizzare il possibile arrivo di En-Nesyri e ... tuttojuve.com

Romano: “Per la #Juventus Sandro #Tonali è un pallino. Se ci fosse un budget illimitato la Juventus lo prenderebbe sicuramente. Per l’estate la Juventus ci pensa. Il Newcastle chiede più di 70 milioni di euro per venderlo in estate, se si dovesse aprire una po x.com

