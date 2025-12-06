Juve Spalletti fa sognare i tifosi in vista del Napoli | annuncio ufficiale

Luciano Spalletti fa sognare i tifosi della Juve alla viglia della super sfida sul campo del Napoli: ecco cos’è successo. Attesa ormai spasmodica in vista del big match della quattordicesima giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma domani sera alle ore 20:45. I bianconeri attraversano un buon momento di forma e vengono da tre successi consecutivi: prima la vittoria sul campo del Bodo Glimt in Champions League, poi i successi interni contro Cagliari e Udinese rispettivamente in campionato e Coppa Italia. Luciano Spalletti (Ansa) – Tvplay.it La gara in programma allo ‘stadio Diego Armando Maradona’ dirà moltissimo sulle reali ambizioni del club bianconero, chiamato a fare risultato per non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, Spalletti fa sognare i tifosi in vista del Napoli: annuncio ufficiale

News recenti che potrebbero piacerti

Juve, Spalletti: “A Napoli una partita che dirà tanto sul nostro futuro” Vai su X

Così Spalletti prima di Napoli-Juve ? https://mdst.it/44bc60c #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta: "La Juve a Napoli soltanto domani, Spalletti teme una notte insonne" - Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport dedica l'apertura in prima pagina al sorteggio per i Mondiali 2026 che sorridono alla Nazionale di Gennaro Gattuso: "Italia, che ... Scrive tuttonapoli.net

L’affare da 35 milioni fa sognare Spalletti, Inter gelata: lo sgarbo è servito - La Juventus ritrova il sorriso in Europa e la dirigenza prepara un colpo di mercato che potrebbe cambiare la stagione: Spalletti esulta ... Segnala calciomagazine.net

Spalletti teme una notte agitata - Mondiali 2026, che occasione per l’Italia: sorteggio favorevole con Canada, Qatar e Svizzera Secondo La Gazzetta dello Sport, l’urna americana regala all’Italia un gruppo ... Segnala tuttojuve.com

Juventus, Spalletti sfida il suo passato: «Napoli un esame, dirà molto sul nostro futuro. Mi aspetta una grande partita» - «Il Napoli dirà molto sul nostro futuro» spiega Spalletti in conferenza stampa a - Come scrive msn.com

Juve, Spalletti: "Napoli emozione tremenda. Conte? Come persona non lo frequento, ma è un top" - Le parole dell'allenatore dei bianconeri nella conferenza stampa alla vigilia del big match al Maradona: ecco cosa ha detto ... Da msn.com

Sabatini non si nasconde su Spalletti: «Mi aspettavo riuscisse a risolvere prima i problemi della Juve. Scudetto? Bisogna dire una cosa» - 5 sulla fiducia, la rosa ha difetti figli del mercato e lo Scudetto ora pare un obiettivo difficile È tempo di primi bilanci in casa Juventus. Si legge su juventusnews24.com