Tommaso Zorzi ha raccontato di aver aiutato una ragazza vittima di commenti razzisti in un parco. Durante una passeggiata con il suo cane, la ragazza si è rivolta a lui, spiegandogli di aver subito insulti da parte di alcuni ragazzini e chiedendogli aiuto per uscire dal parco in sicurezza. Un gesto che sottolinea l’importanza di solidarietà e rispetto nelle situazioni di disagio.

“Ero al parco col cane, si è avvicinata una ragazza nera: mi ha detto che alcuni ragazzini avevano fatto commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all'uscita del parco perché non si sentiva sicura”. Così Tommaso Zorzi in uno struggente reel su Instagram. Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Parco della Caffarella, l'incubo si ripete: "Uomo con passamontagna si è masturbato davanti a una ragazza"

Tommaso Giacomel si commuove per la scomparsa di Bakken: “Dovevamo fare Capodanno insieme. Ti porterò con me”La recente scomparsa di Siver Bakken ha profondamente colpito il mondo del biathlon, in un periodo di pausa prima della ripresa della Coppa del Mondo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Tommaso Zorzi si commuove: Ho aiutato una ragazza in un parco, insultata con commenti razzisti.

Tommaso Zorzi si commuove: Ho aiutato una ragazza in un parco, insultata con commenti razzistiÈ veramente brutto. Non penso ad altro da quando è successo, ha concluso Zorzi il suo toccante reel. Nei commenti tantissimi cuori e apprezzamenti per la sensibilità del conduttore, definito più ... milanotoday.it

Sono stato con una pornostar: la sorprendente rivelazione di Tommaso ZorziTommaso Zorzi racconta a Vanity Fair un episodio inaspettato della sua vita privata: la scoperta di essere stato con una pornostar. donnaglamour.it

Peggio dei tovagliolini di carta e delle posate fuori posto ci sono gli Ascolti di Cortesie Per Gli Ospiti. Ieri, 19 gennaio 2026, il game con Tommaso Zorzi (in foto) ha registrato solo l'1.7% di share e 347mila spettatori. Aiuto! - facebook.com facebook