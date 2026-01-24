Tommaso Giacomel ha commentato con soddisfazione la vittoria dell’Italia nella staffetta mista di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Con questo risultato, il team italiano ottiene il settimo successo stagionale, confermando un movimento in crescita a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un risultato che testimonia l’impegno e la qualità del biathlon italiano in un momento di importante sviluppo.

L’Italia ha vinto la staffetta mista di Nove Mesto, prova valida per la Coppa del Mondo di biathlon andata in scena nella località cerca: settimo successo stagionale per il Bel Paese considerando tutte le specialità, a dimostrazione di un movimento in salute a un paio di settimane di distanza dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel si è reso protagonista di un’ultima frazione davvero sbalorditiva, rimontando una quindicina di secondi al francese Quentin Fillon Maillet e trascinando così gli azzurri verso un trionfo che mancava da sette anni in questo format di gara. Festa grande per il leader della classifica generale, per Lukas Hofer (reduce dal terzo posto nella short individual), Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel celebra la staffetta: “Ho attaccato: è un bel giorno per essere italiani, tutti hanno lavorato bene”

