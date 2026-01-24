tantissima neve in quota sulle cime delle apuane un weekend di ciaspolate

In questo fine settimana, le montagne dell’Alta Garfagnana offrono un’atmosfera suggestiva con abbondante neve in quota. Le cime delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano sono idealmente adatte a escursioni con ciaspole, rivolte a appassionati di montagna di ogni età. Un’occasione per immergersi nella natura e vivere un’esperienza autentica tra paesaggi innevati e sentieri silenziosi.

Garfagnana, 24 gennaio 2026 – É un fine settimana intenso, quello a disposizione degli appassionati di montagna, con tanto di ciliegina sulla torta per gli escursionisti di tutte le età che si preparano a solcare i sentieri e i boschi nel territorio dell’ Alta Garfagnana, comprese le cime innevate delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano. Alcune belle immagini della neve sull’Amiata Già dal primo pomeriggio di ieri, infatti, hanno fatto la loro comparsa gli amati e tanto apprezzati fiocchi bianchi caduti nelle zone al di sopra dei mille metri, con la previsione di una alternanza che continuerà ancora oggi e un ritorno, anche atteso a quote più basse, nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Weekend di neve in Italia: fiocchi anche a bassa quotaTra il 23 e il 25 gennaio, l’Italia sarà interessata da un’ondata di maltempo invernale caratterizzata da correnti polari.

Weekend con neve a bassa quota al NordNel corso del weekend, le previsioni indicano la possibilità di neve a bassa quota nel Nord Italia.

Sulla NEVE con le CIASPOLE e le SUORE vicino a CASTELLUCCIO

