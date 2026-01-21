Weekend con neve a bassa quota al Nord

Nel corso del weekend, le previsioni indicano la possibilità di neve a bassa quota nel Nord Italia. Dopo le recenti perturbazioni, il cielo tenderà a rasserenarsi, offrendo condizioni favorevoli per chi desidera trascorrere momenti all'aperto. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni e prepararsi adeguatamente alle condizioni climatiche previste.

“Come largamente preannunciato, il ciclone Harry ha portato nelle ultime 4872 ore severo maltempo al Sud, in particolar modo sulle Isole Maggiori e sulla Calabria. In Sardegna, tra domenica e stamani, sono stati raccolti ben 480490 mm a ridosso del Gennargentu, in particolare sui versanti tirrenici. Picchi di 465 mm anche a ridosso dell’Etna, più precisamente a Paternò, 245 mm a Randazzo, 275 mm a Linguaglossa; ma anche su Sila orientale e Serre, dove localmente si registrano apporti pluviometrici fino a 400500 mm circa”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni, che spiega: “Non sono state solo le piogge a caratterizzare questa ondata di maltempo, ma soprattutto il vento e lo stato del mare” – prosegue Mazzoleni – “Venti tempestosi da SEESE hanno raggiunto i 95 kmh sul Cagliaritano, 100110 kmh su Mazara del Vallo, Catanese e Messinese, così come sul Cosentino; 95100 kmh anche su Lametino e Salento occidentale, mentre su Mare e Canale di Sicilia si sono raggiunti i 120125 kmh.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Meteo, si apre la porta atlantica: arriva il freddo (quello vero) con gelate al Nord e neve a bassa quota

Leggi anche: Meteo del weekend 22-23 novembre: vortice freddo con neve a bassa quota

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

METEO - prossima settimana con altra neve a bassa quota al Nord, ecco dove

Argomenti discussi: Weekend con la neve sulle Alpi, piogge al Nord-Ovest e al Sud: salita delle temperature; Weekend con neve sulle Alpi occidentali, piogge al Nord-Ovest e al Sud; Family Snow 2026: un weekend sulla neve con la Parrocchia di Montorio; Meteo Piemonte: piogge e nevicate a quote molto basse (anche a Torino), il tempo peggiora per il weekend.

Meteo, la tendenza in vista del weekend: sabato e domenica con freddo e neve a quote basseNel weekend l’Italia sarà interessata da un marcato peggioramento con temperature in forte calo e possibilità di neve a basse quote. meteo.it

Meteo – Perturbazioni atlantiche in arrivo entro il weekend con maltempo diffuso in Italia e neve anche a quote basseMeteo - Due peggioramenti in serie tra venerdì ed il weekend con maltempo su gran parte dell'Italia ed anche neve a quote basse ... centrometeoitaliano.it

COPPA ITALIA DI SNOWBOARD … SOTTO LA NEVE! Un weekend di emozioni allo @snowparkpratonevoso con la Coppa Italia di snowboard! Sotto una copiosa nevicata , le eccellenze italiane della disciplina si sono sfidate in una competizion - facebook.com facebook

Maltempo in Piemonte nel weekend: neve in arrivo anche a bassa quota x.com