Weekend di neve in Italia | fiocchi anche a bassa quota

Tra il 23 e il 25 gennaio, l’Italia sarà interessata da un’ondata di maltempo invernale caratterizzata da correnti polari. Le precipitazioni nevose si estenderanno anche a quote generalmente considerate più basse, portando condizioni di neve diffusa durante il fine settimana. Questo fenomeno rappresenta una fase di consolidamento delle perturbazioni stagionali, influenzando diverse regioni del paese.

Una nuova fase di maltempo invernale è pronta a interessare l'Italia nel weekend del 23, 24 e 25 gennaio, con nevicate in arrivo anche a quote insolitamente basse. La causa è l' afflusso di correnti fredde di origine polare dal Nord Europa, accompagnate da una serie di perturbazioni che coinvolgeranno Nord, Centro e parte del Sud. Secondo il meteorologo Giulio Betti del CNR, la neve interesserà soprattutto le Alpi occidentali e l'Appennino centrale, con episodi significativi già dalle prossime ore. Venerdì: neve fino a 200-400 metri al Nord-Ovest.

