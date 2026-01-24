Il 23 gennaio, Tali e Quali ha aggiornato gli spettatori con le pagelle dei concorrenti. Nicola Savino ha condotto anche questa sera lo show su Rai 1, dove dieci partecipanti si sono cimentati in imitazioni di artisti famosi, affrontando una giuria severa e critica. Ecco i voti e le valutazioni della serata, con momenti di talento e qualche sorpresa.

Nicola Savino è tornato su Rai 1 anche il 23 gennaio con una nuova puntata di Tali e Quali, lo show in cui dieci concorrenti hanno cercato di farsi amare da una giuria un po’ cattivella (almeno a metà) con le imitazioni dei loro cantanti preferiti. Proprio in giuria si sono seduti, come sempre, Cristiano Malgioglio, Orietta Berti, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Ma è sui primi due, in particolare, che abbiamo qualcosa da dire. Il conduttore fa il suo e lo fa molto bene regalandoci anche qualche imitazione che ci gusta molto, ma l’aria in studio è frizzante.anzi tesa. Malgioglio spunta un po’: troppo acido. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tali e Quali, le pagelle del 23 gennaio: Malgioglio acido esce dallo studio (4), Raffaele e Paolo strepitosi (9.5)

