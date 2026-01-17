Tali e quali le pagelle del 16 gennaio | la tv non è il mestiere di Totti 4 Cristiano Malgioglio quasi perfido 6 Massimo Lopez scatenato 8

Ecco le pagelle del 16 gennaio di Tali e Quali, lo spin-off di Tale e Quale Show alla sua quinta edizione. Tra i protagonisti, Totti riceve un 4, mentre Cristiano Malgioglio si avvicina al sufficiente con un 6. Massimo Lopez si distingue con un 8, dimostrando entusiasmo e talento. La serata prosegue con performance variegate, confermando l’interesse del pubblico per questa competizione di imitazioni e interpretazioni.

Prosegue l'avventura di Tali e Quali, lo spin-off del popolarissimo Tale e Quale show giunto alla sua quinta edizione. Il format resta invariato: istrionici non famosi si sfidano imitando i propri idoli con maestria e grande impegno. Cambio alla conduzione, con Nicola Savino che raccoglie – in modo egregio – le redini lasciate da Carlo Conti. E se Conti è stato giudice speciale della prima delle 4 puntate previste, il 16 gennaio a fare compagnia ad Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Massimo Lopez, arriva Francesco Totti. Ecco com'è andata. Francesco Totti è davvero adatto alla tv? Voto: 4.

