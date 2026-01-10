È impossibile… Tali e Quali entra in studio e anche Malgioglio senza parole

Nel debutto di Nicola Savino alla guida di Tali e Quali, il programma ha mostrato un approccio deciso a valorizzare i talenti emergenti. La prima puntata ha coinvolto il pubblico senza eccessi, puntando su interpretazioni sorprendenti e sulla spontaneità dei partecipanti. Anche Cristiano Malgioglio, noto giudice, si è rivelato senza parole di fronte a alcune performances, sottolineando l’impegno e la qualità della trasmissione.

L'esordio di Nicola Savino alla guida di Tali e Quali ha subito lasciato il segno, non tanto per la curiosità attorno alla nuova conduzione quanto per la scelta di puntare, fin dalla prima puntata, su un talento capace di sorprendere pubblico e giuria. Tra i concorrenti, infatti, spiccava una presenza che fin dalle prove aveva attirato l'attenzione, quella di Francesco Divito, soprano e cantante napoletano con una solida formazione alle spalle, pronto a mettersi in gioco in una sfida tutt'altro che semplice. La sua esibizione ha riportato il pubblico indietro nel tempo, fino a uno dei momenti più iconici della musica italiana, quando sul palco del Festival di Sanremo del 1983 i Matia Bazar presentarono un brano destinato a restare nella memoria collettiva.

