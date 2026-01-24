Tajani rilancia Forza Italia | Crescere nei consensi per governo più centrista
Tajani riafferma l’obiettivo di rafforzare Forza Italia, puntando a crescere nei consensi per contribuire a un governo più centrista. L’attenzione si concentra sulle strategie del partito e sulla figura di Silvio Berlusconi, apprezzato dagli iscritti. La discussione riflette l’impegno di Forza Italia nel consolidare la propria posizione politica, mantenendo un orientamento moderato e propositivo nel panorama attuale.
L’applauso più forte se lo prende Silvio Berlusconi. La trasmissione del video con alcuni stralci di storici interventi del fondatore è il più apprezzato dagli azzurri. Sono arrivati da tutta Italia per la prima dei tre giorni di Valori: si è partiti ieri a Napoli, poi appuntamento a Roma e Milano. D’altronde la tre giorni è organizzata per celebrare l’anniversario della discesa in campo del cavaliere nel 1994. E gli azzurri si mostrano tutti uniti, nonostante il fermento interno di questo periodo. E il secondo applauso più forte della giornata è per il segretario Antonio Tajani che arriva un po’ in ritardo ma sale subito sul palco: «L’Italia è tornata ad essere centrale in Europa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Forza Italia Baianese ringrazia: “Raddoppiati i consensi”
Forza Italia, Tajani: "Rinnovamento? C'è già, chi avrà più voti vincerà"Forza Italia si presenta come un partito liberale con una struttura democratica consolidata, caratterizzata da un congresso nazionale che elegge il segretario.
Argomenti discussi: Il segretario di Forza Italia Tajani rilancia la ricandidatura di Schifani; Forza Italia, Tajani a Catania: Falcone rilancia l’unità; LEGGE ELETTORALE, TAJANI: NOME DEL PREMIER NEL PROGRAMMA NON SULLA SCHEDA; Tajani nel covo dei ribelli rilancia e blinda la Sicilia: La presidenza è nostra.
Tajani alla ricerca dell’unità di Forza Italia, niente fughe in avanti: Il segretario lo sceglie il congresso, Forza Italia non cederà la SiciliaIl segretario nazionale bacchetta la fuga in avanti di ieri di Falcone nessuno può dire tu levati e tu resta, il segretario lo sceglie il congresso ... blogsicilia.it
Forza Italia, Occhiuto: Non mi candido al congresso nazionale. Tajani: ‘Nessun problema con lui’Occhiuto resta fuori dalla corsa alla segreteria e punta sulla stabilità interna, con l’obiettivo di rafforzare Forza Italia e riportarla a un ruolo centrale nello scenario politico nazionale ... citynow.it
Antonio Tajani rilancia la riforma della giustizia: separazione dei poteri, stop alla politicizzazione dei magistrati. - facebook.com facebook
Il segretario di Forza Italia Tajani rilancia la ricandidatura di Schifani. Il servizio di Claudio Reale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.