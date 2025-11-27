Forza Italia Baianese ringrazia | Raddoppiati i consensi

Tempo di lettura: 3 minuti Un sentito ringraziamento a tutti i sostenitori di Forza Italia nel Mandamento Baianese arriva dai vertici locali del partito, all’indomani di un risultato elettorale che, pur non portando al successo sperato in Campania, ha segnato una crescita significativa per il movimento. Il segretario di Forza Italia per il Mandamento Baianese, Antonio Colucci, insieme alla segretaria Provinciale dei giovani di Forza Italia, Michela Colucci, e agli altri dirigenti del partito sul territorio, hanno voluto esprimere la loro gratitudine. “Non è stato un lavoro facile,” afferma Antonio Colucci, “ma noi come sempre ci mettiamo il cuore e la passione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

