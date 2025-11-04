Per la nuova stagione Sym aggiorna la sua produzione con 10 novità, puntando soprattutto su tre scooter che inaugurano il filone “biomimetico”. Ttlbt 508 è un maxi da turismo con bicilindrico 508 di cc, con serbatoio da 16 litri e con grande capacità di carico. Il Jepardo 249 è invece uno sprinter urbano, compatto e agile. La terza novità è rappresentata dal Joyride 300, un grande classico rivisitato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tridente Sym, la nuova gamma scooter biomimetica