Tridente Sym la nuova gamma scooter biomimetica
Per la nuova stagione Sym aggiorna la sua produzione con 10 novità, puntando soprattutto su tre scooter che inaugurano il filone “biomimetico”. Ttlbt 508 è un maxi da turismo con bicilindrico 508 di cc, con serbatoio da 16 litri e con grande capacità di carico. Il Jepardo 249 è invece uno sprinter urbano, compatto e agile. La terza novità è rappresentata dal Joyride 300, un grande classico rivisitato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
