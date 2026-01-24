Svizzera sfruttata e sottopagata | ecco chi era la ragazza con i bengala che hanno scatenato il rogo

L'immagine di Cyane Panine, 24 anni, al bar Le Constellation di Crans Montana, ha suscitato attenzione. Nella foto, la ragazza con un casco nero tiene in mano due bottiglie di champagne con bengala accesi, seduta sulle spalle del dj Mateo Lesguer. Questa scena ha attirato l'interesse, portando alla luce il contesto di una giovane donna lavoratrice coinvolta in un episodio che ha generato un incendio.

L'ultima fotografia di Cyane Panine, 24 anni, cameriera, la mostra al bar Le Constellation, a Crans Montana, con un casco nero in testa, seduta sulle spalle del dj Mateo Lesguer, 23 anni, mentre tiene in alto due bottiglie di champagne con legati bengala che lanciano scintille. Quei bengala che, secondo le indagini effettuate dagli inquirenti svizzeri, hanno incendiato la schiuma fonoassorbente del soffitto, scatenando il rogo che la notte di Capodanno ha ucciso quaranta ragazzi e ne ha feriti più di cento. Non importa che la giovane francese stesse semplicemente eseguendo gli ordini di uno dei proprietari del bar per "creare atmosfera". 🔗 Leggi su Iltempo.it

