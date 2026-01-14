Crans-Montana chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo | Cyane Panine ‘una di famiglia’ per i Moretti

A Crans-Montana, emergono i dettagli sulla tragedia del bar Le Constellation. È stato identificato il volto di Cyane Panine, la ragazza con la bottiglia morta nel rogo, considerata “una di famiglia” dai Moretti. Questa scoperta permette di conoscere meglio la vittima e di ricostruire le circostanze di una delle immagini più drammatiche dell’incendio che ha sconvolto la comunità.

Crans-Montana, la tragedia prende un volto. Ha finalmente un nome e una storia una delle immagini più drammatiche dell'incendio che la notte di Capodanno ha devastato il bar Le Constellation a Crans-Montana, causando 40 morti e oltre 100 feriti. Si tratta di Cyane Panine, 24 anni, cameriera del locale, cittadina franco-svizzera, originaria di Sète, nel sud della Francia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata proprio lei, sollevata sulle spalle di un altro dipendente e con in mano una bottiglia dotata di fontana pirotecnica, ad innescare involontariamente il rogo che ha trasformato una festa in una delle più gravi tragedie europee degli ultimi anni.

Cyane Panine, chi era la ragazza col casco dell’incendio di Crans-Montana - Si chiamava Cyane Panine e aveva 24 anni la cameriera del bar Le Constellation di Crans- lapresse.it

Inferno a Crans-Montana Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo de «Le Constellation» - Anche la giovane cameriera che ha involontariamente appiccato il fuoco la notte di Capodanno nel bar «Le Constellation» di Crans- bluewin.ch

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

#JessicaMoretti non andrà ai domiciliari. Per la gestrice del bar #LeConstellation di #Crans-Montanasono sostanzialmente un obbligo di firma. Ma non potrà lasciare la #Svizzera - facebook.com facebook

