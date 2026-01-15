Le scintille? È stata colpa della cameriera Sul rogo di Crans lo scaricabarile dei Moretti | Chi era Cyane la ragazza con il casco
Sul rogo di Crans, i gestori del locale hanno attribuito la responsibilità alla cameriera Cyane, una ragazza di 24 anni. Mentre i gestori la considerano come una figlia, i genitori contestano questa versione, affermando che si sentiva sfruttata. La vicenda solleva interrogativi sulle responsabilità e sui rapporti tra staff e gestione, evidenziando le tensioni che hanno accompagnato l’incidente.
I gestori del discobar: «Per noi come una figlia». Ma i genitori della 24enne: «Falso, si sentiva sfruttata». L'amica: «Il casco da moto? Jessica le aveva detto di metterselo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Chi era Cyane Panine, la cameriera con il casco di Crans Montana che aveva le candeline scintillanti sullo champagne
Leggi anche: Crans-Montana, chi era la ragazza con la bottiglia morta nel rogo: Cyane Panine, ‘una di famiglia’ per i Moretti
Scintille sulla crisi Conerobus: "Colpa della vecchia gestione": "Basta chiacchiere e accuse" - Il consigliere Pd Petrelli: "Avete tagliato 89 corse al giorno rispetto a un anno fa, 600 a settimana ... ilrestodelcarlino.it
Scintille a bordo campo con protagonista assoluto Antonio #Conte La partita è stata percepita a una temperatura caldissima da parte del tecnico del Napoli, che perde le staffe in occasione del rigore assegnato all’Inter scagliandosi in maniera violenta e a facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.