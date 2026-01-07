Voragine in via Campansi Cede l’asfalto strada chiusa

Una voragine si è aperta ieri mattina in via Campansi, causando la chiusura temporanea della strada. L’asfalto, già in condizioni precarie, aveva portato l’amministrazione a programmare lavori di riparazione a partire da lunedì prossimo. La situazione è sotto monitoraggio, e si stanno valutando le misure necessarie per garantire la sicurezza e ripristinare la circolazione il prima possibile.

La voragine si è aperta ieri mattina, in una strada dall'asfalto completamente disastrato e per cui l'amministrazione aveva già programmato i lavori di fondo a partire da lunedì prossimo. Ma il problema ieri non ha lasciato scampo a via Campansi, con l'immediata chiusura al transito dei mezzi pesanti e, dopo un sopralluogo dei tecnici, il blocco della circolazione che a questo punto si intreccerà con i lavori programmati per la prossima settimana. Il problema si è verificato all'altezza del civico 35, poco dopo il Sacro Cuore, in un tratto dove i continui passaggi degli autobus hanno di fatto creato due rotaie, leggi profondi avvallamenti del manto stradale quasi ininterrotti.

